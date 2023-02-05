Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Boudjemaa'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin şutu az farkla yandan auta çıktı.
55. dakikada Fabiano'nun sağdan ceza yayına doğru yerden pasında Ben Ouannes'in sert şutu üstten auta gitti.
65. dakikada sağ kanattan Fall'ın ceza sahasına ortasında Chouiar'ın kafa vuruşu az farkla kaleyi bulmadı.
68. dakika da Lobjanidze sağdan ceza sahasına girerek çaprazdan sert vurdu, kaleci Erdem gole izin vermedi.
78. dakikada Eysseric'in pasında topla buluşan Ahmet Engin ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten direkten geri döndü.
87. dakikada Bertuğ'un pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi'nin sağ çaprazdan şutu auta gitti.
90+7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Christian Atsu kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluşturdu. 1-0
Stat: Hatay
Hakemler: Murat Erdoğan, Esat Sancaklar, Süleyman Özay
Hatayspor: Erce, Kaan, Recep Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Kerim Alıcı, Engin (Lobjanidze dk. 58), Boudjemaa (Musa Çağıran dk. 71), Aabid (Christian Atsu dk. 82), Jeremy Dudziak, (Ruben Ribeiro dk. 58), El Kaabi, Ze Luis (Bertuğ Yıldırım dk. 82)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Adekugbe, Onur Ergün, Ali Yıldız, Sadık Baş
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Kasımpaşa: Erdem, Yasin Özcan, Donk, Tarkan, Fabiano, Hajradinovic (Ali Gholizadeh dk. 74), Mickael Tirpan, Eysseric (Tunay Torun dk. 90+5 ?), Chouiar (Ahmet Engin dk. 74), Ben Ouannes (Fode Koita dk. 57), Fall
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Daniel Graovac, Feyzi Yıldırım, Yunus Mallı, Bahoken, Berat Kalkan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Christian Atsu (dk. 90+7) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Ze Luis, Ruben Ribeiro (Hatayspor), Eysseric, Mickael Tirpan, Fode Koita (Kasımpaşa)