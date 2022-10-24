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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında A. Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma Hatayspor'un 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Kamil Ahmet sağ çaprazdan ceza sahasının önünden uzak direğe doğru ortaladı, Ze Luis kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


58. dakikada Weghorst'un soldan ortasına ceza sahası içinde Cenk Tosun müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.


63. dakikada Nkoudou'nun pasında Cenk topu Josef'e bıraktı. Josef'in ceza yayından sert vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi.


72. dakikada Ze Luis'in pasında sağdan ceza sahasına doğru giren El Kaabi, Masuaku'yu da çalımladı. Açısı daralan El Kaabi'nin şutu yan ağlarda kaldı.


79. dakikada Nkoudou'nun sağdan etkili ortasına ceza sahası içinde Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı, ancak top az farkla auta gitti.


90. dakikada Ruben Riberio ceza sahasına doğru ilerlerken topu ayağından fazla açınca Kaan Kanak ceza sahası çizgisi önünden bekletmeden sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Hatay


Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Samet Çavuş


Hatayspor: Erce, Adekugbe, Burak Öksüz, Vranjes, Kamil Ahmet, Onur Ergün, Boudjemaa (Ruben Riberio dk. 62), Aabid, Lobjanidze (Kaan Kanak dk. 80), El Kaabi, Ze Luis (Bertuğ Yıldırım dk. 80)


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Musa Çağıran, Dylan Sain Louis, Recep Yılmaz, Kevin Varga, Kerim Alıcı, Sadık Baş,


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Beşiktaş: Ersin, Masuaku (Umut Meraş dk. 86 ?), Montero, Tayyip, Rosier, Josef (Tayfur Bingöl dk. 85 ?), Salih (Fernandes dk 53), Nkoudou, Delle Alli (Cenk Tosun dk. 53), Muleka (Redmond dk. 46), Weghorst


Yedekler: Mert Günok, Kerem Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton,


Teknik Direktör: Valerien Ismael


Goller: Weghorst (dk. 1) (Beşiktaş), Ze Luis (dk. 50), Kaan Kanak (dk. 90) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Boudjemaa, Vranjes, Kamil Ahmet, Onur Ergün (Hatayspor), Redmond (Beşiktaş)

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