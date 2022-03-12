Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında A. Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada hızla rakip yarı alanına giren EL Kaabi'nin sol tarafa pasında Lobjanidze'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

16. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

21. dakikada Boudjemaa'nın uzun pasında El Kaabi ceza yayının üzerinden şutunu çekti, top kaleci Viviano'da kaldı.

26. dakikada Caner'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Salih Dursun altı pas önünde kafa vuruşunu yaptı top direğin dibinden auta gitti.

29. dakikada Biglia ceza yayı üzerinde topu uzaklaştırmak isterken kafa ile Lobjanidze müdahale etti, top Riberio'nun önünde kaldı. Riberio pasını ceza sahasına giren Lobjanidze'ye aktardı, bu oyuncu şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Riberio'nun pasında ceza sahası içinde El Kaabi plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

45. dakikada Onur'un pasını ceza sahasına doğru gönderdi, ceza sahasında bulunan Diouf kafa ile Lobjanidze'ye indirdi, bomboş pozisyonda olan Lobjanidze altı pas önünden topu üstten auta gönderdi.

Stat: Hatay

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Serkan Çimen

Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Burak, Sackey, Kamil Ahmet, Onur, Mehdi Boudjemaa, Lobjandize, Riberio, El Kaabi, Mame Diouf

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Abdullah Yiğiter, Falette, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Eren Fansa, Kahraba, Selimcan Temel, Yassine Benzia, Dylan Saint-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fatih Karagümrük: Viviano, Caner, Balkovec, Biraschi, Salih Dursun, Biglia, Salibur, Toure, Adnan Uğur, Bistrovic, Ahmed Musa

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alparslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Jimmy Durmaz, Levent Mercan, Samed Onur Vato Arveladze, Aleksandar Pesic, Bahattin Demircan, Yann Karamoh

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Lobjanidze (dk. 29), El Kaabi (dk. 34) (Hatayspor)