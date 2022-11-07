Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında A. Hatayspor, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Deniz'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Ndayishimiye kafa vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti.
60. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Bertrand Traore şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
62. dakikada Chouiar'a hızla ceza sahasına doğru girerken, sol çaprazdan sert vurdu top direkten geri geldi.
65. dakikada Traore'nin sağdan ortasına savunma kafayı vurdu, top Chouiar'ın önünde kaldı, altıpasa doğru yerden ortasına Aleksic dokundu ve topu ağlara gönderdi. 1-2
75. dakikada kaleci Volkan Babacan'a baskı yapan El Kaabi topa dokundu, altıpas içinde kaleye paralel giden topu takip eden Ze Luis'in pasında El Kaabi topu boş kaleye gönderdi. 2-2
77. Adekugbe soldan çizgiye kadar indi, ceza sahasına ortasında Ze Luis kafa vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.
81. dakikada kullanılan taç atışı sonrasında Lobjanidze sağdan yerden ceza sahasına ortasını yaptı, altı pas önünde bulunan Ze Luis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
90+1. dakikada Serdar Gürler'in soldan ceza sahasına ortasına kimse dokunamadı, direkt kaleye giden top, ağlarla buluştu. 3-3
Stat: Hatay
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok
Hatayspor: Erce, Adekugbe, Burak Öksüz, Vranjes, Kamil, Riberio (Boudjemaa dk. 64), Onur, Kaan (Lobjanidze dk. 65), Aabid, El Kaabi, Bertuğ (Ze Luis dk. 34)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Recep Yılmaz, Kerim Alıcı, Musa Çağıran, Muhammed Mert, Kevin Varga,
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Touba (Bertrand Traore dk. 46), Duarte, Ömer (Caiçara dk. 46), Ndayishimiye, Chouiar (Serdar Gürler dk. 72), Berkay, Aleksic, Deniz (Patryk Szysz dk. 84 ?), Okaka (Paulin Keny dk. 72)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Epureanu, Lucas Lima, Batuhan Çelik,
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Bertuğ Yıldırım (dk. 12), El Kaabi (dk. 75) Ze Luis (dk. 81) (Hatayspor), Traore (dk. 60), Aleksic (dk. 65), Serdar Gürler (dk. 90+1) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Vranjes, Adekugbe, Boudjemaa (Hatayspor), Ndayishimiye, Aleksic, Chouiar (Başakşehir)