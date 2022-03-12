Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında A. Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamladı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Boudjemaa'nın pasında topla buluşan Lobjanidze ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci Viviano son anda kornere çeldi.
58. dakikada Riberio'nun sağdan ceza sahasına yerden pasında kaleci Viviano altı pas çizgisi önünde son anda dokundu, dönen topu El Kaabi ağlara gönderdi. 3-0
74. dakikada Caner'in soldan ortasında ön direkte Pesic'in kafa vuruşunda kaleci Münir topu kornere çeldi.
76. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Jimmy Durmaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Munir topu son anda kornere çeldi.
80. dakikada Kamil Ahmet'in sağdan yerden pasında penaltı noktası üzerinde bomboş pozisyonda olan Lobjanidze'nin şutu üstten auta gitti.
Stat: Hatay
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Serkan Çimen
Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Burak, Sackey (Fatih Kurucuk dk. 88 ?), Kamil Ahmet, Onur, Mehdi Boudjemaa (Selimcan Temel dk. 88 ?), Lobjandize (Kahraba dk. 88 ?), Riberio (Yassine Benzia dk. 69), El Kaabi (Dylan Saint-Louis dk. 79), Mame Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Abdullah Yiğiter, Falette, Emre Kaplan, Eren Fansa, Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fatih Karagümrük: Viviano, Caner, Balkovec, Biraschi, Salih Dursun, Biglia (Aleksandar Pesic dk. 46), Salibur (Jimmy Durmaz dk. 66), Toure (Levent Mercan dk. 46), Adnan Uğur, Bistrovic (Samed Onur dk. 89 ?), Ahmed Musa (Yann Karamoh dk. 46)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Alparslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Vato Arveladze, Bahattin Demircan,
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Lobjanidze (dk. 29), El Kaabi (dk. 34 ve 58) (Hatayspor)