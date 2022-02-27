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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında A. Hatayspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 3-0 üstünlüğü ile tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Kamil Ahmet'in uzun pasında ceza yayı üzerinde Mame Diouf'un kafayla indirdiği topa Benzia'nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.


21. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Sadık orta yuvarlağa yakın noktadan ceza sahasına ortaladı, topu göğsüyle kontrol eden El Kaabi şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


24. dakikada ceza yayının hemen solunda Benzia yerde kaldı, hakem faulü işaret etti. Topun başına geçen Benzia frikikten meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0


34. dakikada Sackey'in uzun pasında Barış Başdaş kafa vuruşu ile kalecisine pas vermek isterken araya Sadık Baş girerek topu kazandı, ceza sahasında bulunan El Kaabi'ye pasını aktardı, bu oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti. 3-0



Stat: Hatay


Hakemler: Çağdaş Altay, Abdulah Bora Özkara, M. Emin Tuğral


Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Falette, Sackey, Kamil Ahmet, Onur, Riberio, El Kaabi, Sadık Baş, Benzia, Mame Diouf


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre, Burak, Eren, Mahmoud, Saba Lobjanidze, Selimcan Temel, Mehdi Boudjemaa, Dylan Saint-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Haddadi, Buğra, Gaston Kampi, Zeffane, Ndong, Barış, Azubuike Okechukwu, Mustafa Eskihellaç, Nouha Dicko


Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Eyüp Türkaslan, Philip Awuku, Erşan Yaşa, Muhammed Sarıkaya, Osman Haqi, Godfred Donsah, Atakan Müjde, Jospin Nshimirimana, Mert Miraç Altıntaş


Teknik Direktör: Alaattin Gülerce


Goller: El Kaabi (dk. 21 ve 35), Benzia (dk. 25) (Hatayspor)

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