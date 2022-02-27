Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında A. Hatayspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 3-0 üstünlüğü ile tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Kamil Ahmet'in uzun pasında ceza yayı üzerinde Mame Diouf'un kafayla indirdiği topa Benzia'nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
21. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Sadık orta yuvarlağa yakın noktadan ceza sahasına ortaladı, topu göğsüyle kontrol eden El Kaabi şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
24. dakikada ceza yayının hemen solunda Benzia yerde kaldı, hakem faulü işaret etti. Topun başına geçen Benzia frikikten meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
34. dakikada Sackey'in uzun pasında Barış Başdaş kafa vuruşu ile kalecisine pas vermek isterken araya Sadık Baş girerek topu kazandı, ceza sahasında bulunan El Kaabi'ye pasını aktardı, bu oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti. 3-0
Stat: Hatay
Hakemler: Çağdaş Altay, Abdulah Bora Özkara, M. Emin Tuğral
Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Falette, Sackey, Kamil Ahmet, Onur, Riberio, El Kaabi, Sadık Baş, Benzia, Mame Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre, Burak, Eren, Mahmoud, Saba Lobjanidze, Selimcan Temel, Mehdi Boudjemaa, Dylan Saint-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Haddadi, Buğra, Gaston Kampi, Zeffane, Ndong, Barış, Azubuike Okechukwu, Mustafa Eskihellaç, Nouha Dicko
Yedekler: Murat Akşit, Ahmet Eyüp Türkaslan, Philip Awuku, Erşan Yaşa, Muhammed Sarıkaya, Osman Haqi, Godfred Donsah, Atakan Müjde, Jospin Nshimirimana, Mert Miraç Altıntaş
Teknik Direktör: Alaattin Gülerce
Goller: El Kaabi (dk. 21 ve 35), Benzia (dk. 25) (Hatayspor)