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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 4 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında A. Hatayspor sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada sağ kanatta ceza sahasına doğru giren Mame Diouf yerden pasında kale önünde Kamara meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2


67. dakikada Mame Diouf sağ kanattan ceza sahasına doğru ortaladı, Dylan Saint-Louis iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci İsmail gole izin vermedi.


70. dakikada Aytaç'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Patrick van Aanholt'a bekletmeden ceza sahası içindeki Cicaldau'ya gönderdi. Cicaldau karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.


79. dakikada Riberio'nun uzun pasında topla buluşan Kahraba sağda bomboş pozisyondaki Lobjanidze'ye gönderdi. Lobjanidze topla birlikte ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. 2-3


90+1. dakikada Mame Diouf'un uzun pasında topla buluşan Lobjanidze hızla sol taraftan ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2



Stat: Hatay


Hakemler: Erkan Özdamar, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Hatayspor: Abdullah, Sam Adekugbe, Burak, Fatih, Kamil Ahmet, Onur (Mehdi Boudjemaa dk. 89 ?), Riberio, Dylan Louis, Kamara (Mahmoud Kahraba dk. 76), Lobjanidze, Mame Diouf


Yedekler: Yavuz Boyar, Simon Falette, Emre Kaplan, Eren Fansa, Isaac Sackey, Muhammed Mert, Sadık Baş, Bertuğ Özgür Yıldırım


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Galatasaray: İsmail Çipe Sacha Boey, Alpaslan Öztürk, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau (Olimpiu Morutan dk. 81 ?), Emre (Atalay Babacan dk. 81 ?), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Aytaç Kara dk. 58)


Yedekler: Fatih Öztürk, DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Ömer Bayram, Bartuğ Elmaz, Oğulcan Çağlayan, Barış Alper Yılmaz


Teknik Direktör: Domenec Torrent


Goller: Mame Diouf (dk. 43), Kamara (dk. 62), Lobjanidze (dk. 79, 90+1) (Hatayspor), Emre (dk. 23), Kerem (dk. 45+6) (Galatasaray)


Kırmızı kart: Taylan Antalyalı (dk. 82) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Adekugbe, Dylan Louis, Kamara, Riberio (Hatayspor), Alpaslan Öztürk, Berkan, Boey, Ömer Bayram, Halil (Galatasaray)

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