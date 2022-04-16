Spor Toto Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 33.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında A.Hatayspor, sahasında DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza sahasına yapmak istediği ortada topa Adekugbe ayak koydu. Ceza sahası dışına doğru açılan meşin yuvarlak Erdoğan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Munir son anda topu kornere çeldi.
61. dakikada Sadık Baş'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Benzia'nın bekletmeden çektiği sert şut ağlarla buluşturdu. 1-1
71. dakikada El Kaabi'nin ceza alanına gönderdiği pasta meşin yuvarlakla buluşan Benzia'nın müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Ali Şaşal başarılı oldu.
88. dakika a Sefa'nın pasıyla topu alan Yatabare'nin ceza sahası sol köşesinden sert vuruşu üstten direkten oyun alanına döndü.
Stat: Hatay
Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum
A.Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Falette (Fatih Kurucuk dk. 46), Sackey, Kamil Ahmet (Lobjanidze dk. 46), Boudjemaa, Onur (Selimcan Temel dk. 86 ?), Sadık, Benzia (Dylan Louis dk. 77), El Kaabi Bertuğ Yıldırım dk. 86 ?), Mame Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Kaplan, Eren Fansa, Muhammed Mert
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ahmet Oğuz, Kerem Atakan (Faycal Fajr dk. 65), Ulvestad, Cofie (Hakan Arslan dk. 65), Gradel (Sefa Yılmaz dk. 81 ?), Erdoğan, Yatabare (Moussa Konate dk. 89 ?)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Dimitris Goutas, Samba Camara, Koray Altınay, Özkan Yiğiter
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Ziya Erdal (dk. 28) (DG Sivasspor), Benzia (dk. 61) (A.Hatayspor)
Sarı kartlar: Sackey, Munir (A.Hatayspor), Gradel (DG Sivasspor)