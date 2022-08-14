Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 2.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, Hatay'da MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Furkan Soyalp'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
17. dakikada Markovic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim'in sert şutu yan ağlarda kaldı.
19. dakikada ceza sahası dışından Maxim'in kullandığı serbest vuruşta top direk dibinden auta gitti.
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Hanousek, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Markovic, Maxim, Furkan Soyalp, Figueiredo
Yedekler: Burak Bozan, Valmir Velıu, Tomas Pekhart, Halil İbrahim Pehlivan, Abdulkadir Parmak, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Alexander Merkel, Luka Stankovski, Efe Can Saçıkara, Lourency
Teknik Direktör: Erol Bulut
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Pedrinho, Abdullah Durak, Chatzigiovanis, Zahid, Beridze, Federico
Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Jese Rodriguez Ruiz, Omogbolahan Gregory Ariyibi, Lamine Diack, Yasin Güreler, Ali Sowe, Ali Kaan Güneren, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Sarı kartlar: Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK ), Atakan, Chatzigiovanis (MKE Ankaragücü)