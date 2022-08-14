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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, Hatay'da karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


47. dakikada Maxim'in verdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


53. dakikada Gaziantep FK atağında savunmanın arkasına sarkarak kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Figueiredo'nun vuruşunda top az farkla auta gitti.


60. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.


72. dakikada Figueiredo'nun ceza yayı üzerinden çektiği sert şutu kaleci Bahadır auta çıkardı.


81. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mirza Cihan, altıpas üzerinde topla buluştu ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret etti.



Stat: Yeni Hatay


Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy , Hanousek, Mustafa Eskihellaç (Valmir Veliu dk. 88 ?), Jevtovic, Markovic (Mirza Cihan dk. 59), Maxim, Furkan Soyalp (Abdulkadir Parmak dk. 74), Figueiredo (Tomas Pekhar dk. 74)


Yedekler: Burak Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Alexander Merkel, Luka Stankovski, Efe Can Saçıkara, Lourency


Teknik Direktör: Erol Bulut


MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Pedrinho (Ali Kaan dk. 89 ?), Abdullah Durak (Lamine Diack dk. 54), Chatzigiovanis (Jese Rodriguez dk. 54), Zahid (Ali Sowe dk. 54), Beridze (Gboly Ariyib dk. 66), Federico


Yedekler: Nurullah Aslan, Şahverdi Çetin, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 46) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK ), Atakan, Chatzigiovanis, Lamine Diack, Mustafa,(MKE Ankaragücü)

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