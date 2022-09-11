Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Hatay Stadyumu'nda Ümnraniyespor'u ağırladı. Karşılaşmanın 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Glumac ceza sahası içinde Kitsiou'ya faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada beyaz noktanın başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

64. dakikada Avounou'nun soldan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruş kaleci Günay'da kaldı.

84. dakikada Del Valle'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

90. dakikada Onur soldan ceza sahasına doğru girdi, Markovic'in müdahalesi ile yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mrsic topu filelere yolladı. 1-1

Stat: Hatay

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Gaziantep FK: Günay, Hanousek, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou (Ömürcan Artan dk. 70), Mustafa, Jevtovic (Luka Stankovski dk. 85 ?) Abdulkadir, Sagal (Markovic dk. 70), Maxim, Figueiredo (Mirza Cihan dk. 85 ?)

Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Furkan Soyalp, Tomas Pekhart

Teknik Direktör: Erol Bulut

Ümraniyespor: Orkun, Lenjani (Adel Bettaieb dk. 84 ?), Glumac, Sackey, Kartal, Oğuz (Antonio Mrsic dk. 84), Avounou (Yonathan del Valle dk. 76), Gheorghe (Metehan Mimaroğlu dk. 62), Serkan, Geraldo (Onur Ayık dk. 62), Umut

Yedekler: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Fatih Yiğit Şanlitürk,

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Maxim (dk. 59) (Gaziantep FK), Mrsic (dk. 90 pen.) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Kitsiou, Djilobodji, Lazar Markovic (Gaziantep FK), Sackey, Avounou, Yonathan del Valle (Ümraniyespor)