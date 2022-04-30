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Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 0 - Altay: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 35.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Hatayspor, sahasında Altay ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Altay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Zeki orta sahadan savunma arkasına uzun gönderdi, savunma arasında topu alan Kappel, sol çaprazdan sert ve düzgün vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1


27. dakikada Thaciano'nın pasında ceza alanında topla buluşan Kappel'in şutunu kaleci Munir, son anda kornere çeldi.


38. dakikada Sadık'ın sağdan ceza sahasına ortasına El Kaabi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


45+1. dakikada Riberio'nun uzun pasında ceza sahası içinde Mame Diouf, kafa ile indirdi. Dylan Louis'in şutunda top üstten auta çıktı.



Stat: Hatay


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mustafa Savranlar


Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak, Sackey, Sadık Baş, Boudjemaa (Benzia dk. 39), Onur, Riberio, Louis, El Kaabi, Mame Diouf


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Falette, Fatih Kurucuk, Eren Fansa, Lobjanidze, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Bertuğ Yıldırım


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Altay: Lis, İbrahim, Björkander, Thiam, Thaciano, Zeki, Kazımcan, Ceyhun, Cebrail, Kappel, Poko


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Mustafa Çalışkan, Mohammad Naderi, Tolga Ünlü, Tugay Gündem, Eren Erdoğan, Ahmed Rayyan, Efe Sarıkaya


Teknik Direktör: Sefer Yılmaz


Gol: Kappel (dk. 10) (Altay)


Sarı kartlar: Cebrail (Altay), Louis (Hatayspor)

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