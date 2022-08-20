İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada savunmanın pas hatasında topu kapan Markovic'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Figueiredo şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


31. dakikada Adekugbe'nin pasında topla buluşan Lobjanidze sağ kanattan hızla topu ceza sahasına taşıdı. Arka direğe yerden pasında El Kaabi yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1


38. dakikada sağdan hızlı gelişen atakta Kamil Ahmet'in ceza sahasına ortasına Musa Çağıran'ın kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.


45. dakikada Aabid'in pasında topla buluşan Kamil Ahmet ceza sahası çizgisi sağ köşesinden plase vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti.



Stat: Hatay


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Ali Tuna


Hatayspor: Erce, Sam Adekugbe, Falette, Vranjes, Kamil Ahmet, Aabid, Riberio, Musa, Saint Louis, Lobjanidze, El Kaabi


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Recep Burak Yılmaz, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, Selimcan Temel, Kevin Varga, Sadık Baş, Mohammed Kamara


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Gaziantep FK: Günay, Hanousek, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Furkan, Markovic, Figueiredo


Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Abdulkadir Parmak, Mirza Cihan, Luka Stankovski, Valmir Veliu, Tomas Pekhart


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Figueiredo (dk. 7) (Gaziantep FK), El Kaabi (dk. 31) (Hatayspor)


Sarı kart: Maxim (Gaziantep FK)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.