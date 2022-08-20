Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında A. Hatayspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı köşe vuruşunu Hatayspor savunması istediği gibi uzaklaştıramadı. Ceza sahasına yapılan ortayı Viranjes bir kez daha uzaklaştırmak isterken top Jevtovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Erce'nin müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu. 1-2

56. dakikada Kitsiou'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Ertuğrul kafa vuruşunu yaptı, kaleci Erce son anda direk dibinde topu çeldi. Orada bulunan Markovic'in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

61. dakikada Adekugbe'nin soldan ortasına ceza sahası içinde şutunda top üstten auta gitti.

62. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında sağdan ceza sahasına doğru girdi, arka direkten bomboş pozisyonda olan Markovic'e pasını aktardı. Markovic'in müsait pozisyondaki şutunda top üstten auta çıktı.

64. dakikada Lobjanidze'nin sağdan ceza sahasına doğru ortasında arka direkte müsait pozisyonda olan Kaan Kanak'ın şutu az farkla auta çıktı.

Stat: Hatay

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Selahattin Altay, Ali Tuna

Hatayspor: Erce, Sam Adekugbe, Falette, Vranjes (Burak Öksüz dk. 90 ?), Kamil Ahmet, Aabid (Onur Ergün dk. 90 ?), Riberio (Kevin Varga dk. 80), Musa (Mehdi Boudjemaa dk. 63), Saint Louis (Kaan Kanak dk. 63), Lobjanidze, El Kaabi

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Sadık Baş, Mohammed Kamara

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gaziantep FK: Günay, Hanousek, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Jevtovic, Mustafa (Valmir Veliu dk. 66), Maxim, Furkan (Abdulkadir Parmak dk. 75), Markovic (Mirza Cihan dk. 66), Figueiredo (Tomas Pekhart dk. 65)

Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Figueiredo (dk. 7), Jevtovic (dk. 49) (Gaziantep FK), El Kaabi (dk. 31) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Viranjes, Kamil Ahmet (Hatayspor), Maxim, Markovic, Jevtovic (Gaziantep FK)