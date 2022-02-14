Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 25.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Soner'in uzun pasında topu önünde bulan Di Santo'nun vuruşunda kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etti.
16. dakikada Benzia'nın sağdan ortasına savunmadan seken topa Riberio ceza sahası dışından sert vurdu top kaleci İrfancan'da kaldı.
36. dakikada sağ kanattan Kamil Ahmet'in ortasına arka direkte iyi yükselen Mame Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
45. dakika da Benzia'nın pasında topla buluşan El Kaabi, ceza sahası dışından çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Hatay
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Murat TuğberkCurbay
Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak, Sackey, Kamil Ahmet, Riberio, Onur, Kahraba, Benzia, El Kaabi, Mame Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Kaplan, Eren Fansa, Lobjanidze, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Sadık Baş, Mehdi Boudjemaa, Mohammed Kamara, Dylan Saint-Louis
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Göztepe: İrfan, Angel, Atakan, Kahraman, Moubandje, Soner, Aytaç, Murat, Tijanic, Halil, Franco Di Santo
Yedekler: Kenan Piric, Kerim Alıcı, Yusuf Talum, Berkan Emir, Makana Rudi Baku, Efe Can Saçıkara, Yalçın Kayan, Lourency, Ege Özkayımoğlu, Oussama Tannane
Direktör: Nestor El Maestro
Goller: Mame Diouf (dk. 36), El Kaabi (dk. 45) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Benzia (Hatayspor), Moubandje (Göztepe)