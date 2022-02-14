Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 25.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
59. dakikada Aytaç Kara'nın ara pasında hızla ceza sahasına giren Halil Akbunar, sol çaprazdan sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-1
63. dakikada El Kaabi'nin sağdan ceza sahasına ortasına, Mame Diouf kafa ile dokundu ancak top kalecide kaldı.
67. dakikada sağdan El Kaabi'nin ortasına ceza sahası içinde Lobjanidze kafa vuruşunu yaptı, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
77. dakikada Kerim, sağdan kullandığı taç atışında ceza sahasında topu alan Di Santo, Adekugbe'yi geçerek şutunu çekti, top az farkla auta gitti.
80. dakikada Yalçın Kayan'ın pasında topla buluşan Di Santo, ceza sahası dışından çok sert vurdu top üst direkten geri döndü.
81. dakika da hızlı gelişen Hatayspor atağında Mame Diouf'un pasında topla buluşan Lobjanidze ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
Stat: Hatay
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Murat TuğberkCurbay
Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak, Sackey, Kamil Ahmet, Riberio (Dylan Saint-Louis dk. 83 ?), Onur, Kahraba (Lobjanidze dk. 62), Benzia (Boudjemaa dk. 83 ?), El Kaabi, Mame Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Sadık Baş, Mohammed Kamara
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Göztepe: İrfan, Atakan, Angel, Kahraman, Moubandje (Berkan Emir dk. 46), Soner, Aytaç (Tannane dk. 76), Murat (Kerim Alıcı dk. 76) , Tijanic (Yalçın Kayan dk. 46), Halil, Franco Di Santo (Ege Özkayımoğlu dk. 89 ?)
Yedekler: Kenan Piric, Yusuf Talum, Makana Rudi Baku, Efe Can Saçıkara, Lourency,
Direktör: Nestor El Maestro
Goller: Mame Diouf (dk. 36), El Kaabi (dk. 45) (Hatayspor), Halil (dk. 59) (Göztepe)
Sarı kartlar: Adekugbe, Benzia, Kamil Ahmet, Sackey, Onur (Hatayspor), Moubandje, Atakan, Di Santo (Göztepe)