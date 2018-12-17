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Su canavarları Asi Nehri'ni yeniden istila etti

Lübnan’dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri’nde önceki günlerde temizlenen su sümbülleri, nehri yeniden istila etti.

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nde önceki günlerde temizlenen su sümbülleri, nehri yeniden istila etti.


Önceki günlerde Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından amfibik araç ve insan gücüyle yapılan çalışmalarda temizlenen su sümbülleri, sağanak yağışların ardından nehri yeniden istila etti.


Su canavarı olarak adlandırılan ve Suriye'den geldiği tahmin edilen su sümbülleri, Antakya yakasında köprü direklerine takılarak nehri istila etmeye devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları yeniden başlatması bekleniyor.

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