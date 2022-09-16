Su sümbülleri temizleniyor

Hatay Büyükşehir belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen temizlik çalışmaları Asi Nehri ve balıkçı barınaklarında sürüyor.

Belediye ekipleri, Asi Nehri'nin şehir merkezi içinde kalan kısımlarında belli bölgelerde köprü ayaklarına tutunan ve nehirde yüzer halde bulunan su sümbüllerini tekne yardımıyla temizlemeye başladı.

İstilacı bir tür olan ve doğal yollarla gelerek nehrin önemli bir bölümü kaplayan su sümbülleri, nehirde yaşayan canlı ekosistemini olumsuz etkilediği, çevre ve toplum sağlığı açısından risk oluşturuyor.

Büyükşehir ekipleri, Asi Nehri'ndeki çalışmalarının yanı sıra balıkçı barınaklarını da detaylıca temizledi ve barınaklara yerleştirilen deniz atık konteynerlerinin bakımını yaptı.

Ekipler, 15 Eylül'de başlayan av sezonu öncesi Çevlik, Konacık, İskenderun, Dörtyol balıkçı barınaklarında ve HADO Limanı'nda toplam 3 ton katı atık toplayarak bertaraf etti.

Büyükşehir yetkilileri, deniz dibinde bulunan ve balıkçıların ağlarına takılan atıkların tekrar denize atılmamasını, barınaklara yerleştirilen konteynerlere bırakılmasını balıkçılardan rica etti.