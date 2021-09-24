İhlas Haber Ajansı

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Su sümbüllerinin kapladığı sahilde petrol temizliği

Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Su sümbüllerinin de istila ettiği sahilde ekipler 1 ton petrol atığı topluyor.


Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 20 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor. Temizlik işçileri günlük 1 ton petrol atığı topluyor.


Temizlik yapılan yerleri tekrardan deniz dalgaları ile petrol atığı kaplarken, Asi Nehri'nin denize sürüklediği su sümbülleri de sahil boyunca kirliliğe neden oldu.

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