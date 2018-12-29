Su sümbülleriyle mücadele için Asi Nehri'ne kepçe indirildi

Hatay'da sağanak yağışların ardından artış gösteren su sümbülleri istilasını önlemek isteyen Büyükşehir Belediyesi, nehre kepçe indirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tekne ve kepçe yardımıyla nehri temizlemek için çalışmalar başlattı.

Hatay'ın incisi olarak adlandırılan ve ters olarak akmasıyla bilinen Asi Nehri'nde giderek artış gösteren su sümbülü istilasının önüne geçmek isteyen Hatay Büyükşehir Belediyesi, nehre vinç yardımıyla kepçe indirdi. Nehre indirilen kepçeyle birlikte personeller de tekne üzerinden çalışmaları yürüttü. Kepçenin darbe vurduğu su sümbüllerinin bataklık izlenimi oluşturması dikkatlerden kaçmadı.

Yağışların bitmesinin ardından çalışmalara yeniden başlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tekneden ve kepçeden müdahaleye devam ediyor.