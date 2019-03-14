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Sular altındaki Amik Ovası'nda haşereyle mücadele

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sular altında olan Amik Ovası’nda haşereyle mücadele çalışması yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sular altında olan Amik Ovası'nda haşereyle mücadele çalışması yaptı.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı haşere ile mücadele ekipleri, haşerelerin üremesine karşı Amik Ovası'nın sulak alanlarında mücadele gerçekleştirdi. Kış aylarında yağan aşırı yağışlardan olumsuz etkilenen bölgenin birçok mahallesinde su baskınlarının yaşandığını hatırlatan yetkililer, bunların sebep olduğu haşere üremesiyle mücadele edildiğini duyurdu.


Hatay İl AFAD Müdürlüğü'nden tedarik edilen botla 2000 dekarlık alanda ilaçlama yapılarak, bu alanlarda üremesi muhtemel haşereye karşı tedbir alınıyor.


Ovada yaşayan vatandaşların sivrisinekten ve haşerelerden korunması için yapılan çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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