Sumru Yavrucuk izleyiciyle buluştu

Tiyatro oyuncusu Sumru Yavrucuk'un tek kişilik komedi oyunu "Shirley", Hatay'da izleyiciyle buluştu.

Antakya EXPO alanında tek kişilik performansı ile iki perde boyunca izleyicileri Shirley Valentine'nin kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsünü anlatan Yavrucuk'a oyun süresince müzikleriyle Selmin Artemiz eşlik etti.

Oyun esnasında yer yer izleyiciyle interaktif etkileşimin yaşandığı gecenin sonunda tiyatro severler ikiliyi dakikalarca ayakta alkışladı.

Oyun sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, bu kadar başarılı sanatçıları Hatay'da görmekten mutluluk duyduklarını belirterek Sumru Yavrucuk'a çiçek hediye etti.