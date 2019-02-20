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Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği Süper Ay, Hatay’da ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği Süper Ay, Hatay'da ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi.



Ay, Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak şekilde izlendi. Havanın açık olduğu bölgelerde daha iyi görüntülenen Süper Ay, Hatay'ın İskenderun ilçesinde farklı bir bakış açısı ile ağaç yapraklarının arasından görüntülendi.


Yeşil bir renk tonlaması ile görüntülenen Süper Ay Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok kişi tarafından ilgi ile izlendi.

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