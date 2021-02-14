Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 25. haftasında A.Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada topla buluşan Boupendza bekletmeden şutunu çekti. Bu pozisyonda Marafona topu önce elinden kaçırdı, ardından son anda çizgide tutmayı başardı.

14. dakikada Traore'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Boupendza'nın müsait pozisyondaki vuruşunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada kazanılan korner atışını Salih kullandı. Bu futbolcunun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Caulker kafayı vurdu ancak kaleci Munir bu pozisyonda gole izin vermedi.

44. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Steven Caulker, altıpas üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Munir net pozisyonda gole engel olmayı başardı.

45. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Popov, Hakem Turgut Doman tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

Hatayspor: Munir, Katranis, Jean Billong, Pablo Santos, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Boupendza, Adama Traore, David Akintole Mame Diouf

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Youssouf Kone, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

A. Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Ceyhun, Davidson, Salih, Efecan, Babacar

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Adam Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Berken Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Damian Kadzior

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kırmızı kart: Strahil Popov (dk. 45) (Hatayspor)

Sarı kart: Ceyhun Gülselam (Alanyaspor)