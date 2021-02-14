Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 25. haftasında A. Hatayspor, sahasında A. Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Efecan bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

62. dakikada Hatayspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90+4. dakikada hızlı kullanılan serbest vuruşta Kamara kaleciden karşı karşıya kaldı ancak bu futbolcu topu ayağından fazla açınca Marafona topa sahip oldu.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek

Hatayspor: Munir, Katranis, Jean Billong, Pablo Santos, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Boupendza (Kamara dk. 79), Adama Traore (Isaac Sackey dk. 86 ?), David Akintole (Selim Ilgaz dk. 90 ?) Mame Diouf

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Youssouf Kone, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

A. Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Tayfur Bingöl dk. 84 ?), Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Umut Güneş dk. 69), Ceyhun (Berkan Kutlu dk. 69), Davidson, Salih, Efecan (Damian Kadzior dk. 88 ?), Babacar (Adam Bareiro dk. 88 ?)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Kırmızı kart: Strahil Popov (dk. 45) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Salih Uçan (Alanyaspor)