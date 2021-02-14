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Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında A. Hatayspor, sahasında A. Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Efecan bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.


62. dakikada Hatayspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


90+4. dakikada hızlı kullanılan serbest vuruşta Kamara kaleciden karşı karşıya kaldı ancak bu futbolcu topu ayağından fazla açınca Marafona topa sahip oldu.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek


Hatayspor: Munir, Katranis, Jean Billong, Pablo Santos, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Boupendza (Kamara dk. 79), Adama Traore (Isaac Sackey dk. 86 ?), David Akintole (Selim Ilgaz dk. 90 ?) Mame Diouf


Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Youssouf Kone, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


A. Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Tayfur Bingöl dk. 84 ?), Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Umut Güneş dk. 69), Ceyhun (Berkan Kutlu dk. 69), Davidson, Salih, Efecan (Damian Kadzior dk. 88 ?), Babacar (Adam Bareiro dk. 88 ?)


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Kırmızı kart: Strahil Popov (dk. 45) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Salih Uçan (Alanyaspor)

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