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Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40.

Süper Lig'in 40. haftasında A. Hatayspor, Denizlispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Popov, ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte boş pozisyonda bulunan Boupendza'nın sert şutu az farkla auta gitti.


18. dakikada Popov'un sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta gitti.


20. dakikada Akintola'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf, pasını Boupendza'ya aktardı. Boupendza'nın şutu direkten döndü.


32. dakikada orta sahada kazanılan topla hızlı çıkan Sacko ceza sahasına girdi. Mesut'un faulü ile yerde kalınca hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.


33. dakika penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Rodallega'nın vuruşunu kaleci Munir kurtardı. Sonrasında Hatayspor savunması topu kornere gönderdi.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Mehmet Metin


Hatayspor: Munir, Mesut, Pablo Santos, Yusuf, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio Sackey, David Akintola, Mame Diouf, Boupendza


Yedekler: Emir Kireççi, Burak Can, Youssouf Kone, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Traore, Kamara, Akomadi, Eren Fansa


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Denizlispor: Abdulkadir, Sakıb, Muhammed, Emirhanx, Murawski, Diskerud, Hasan, Recep, Sacko, Ali, Rodallega


Yedekler: Hüseyin, Mesanovic, Tusha, Ferhat, Burak, Özgür Çek, Muhammed Kıryolcu


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Sarı kartlar: Boupendza (Hatayspor), Ali Yavuz Kol (Denizlispor)

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