Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Gaziantep: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 42.
Süper Lig'in 42. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sağ kanatta ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun sert şutu kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topa yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşu kaleci Munir'de kaldı.
10. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Riberio'nun sert şutunu savunma kornere gönderdi.
25. dakikada ceza sahası içine giren Akintola'nın şutu savunma oyuncularına çarparak kaleye yöneldi. Savunma meşin yuvarlağı son anda kale çizgisi üzerinde çıkarmayı başardı.
30. dakika da Ribeiro'nun uzun pasında Diouf ve kaleci Mustafa topa yükseldi. Kaleci Mustafa'dan seken topta Boupendza'nın şutu savunmadan döndü.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Serkan Tokat, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Metin
Hatayspor: Munir, Mesut, Pablo Santos, Yusuf, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio Traore, David Akintola, Mame Diouf, Boupendza
Yedekler: Akın Alkan, Burak Can, Katranis, Sackey, Youssouf Kone, Muhammed Mert, Abdurahman Canlı, Kamra, Akomadi, Eren Fansa
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gaziantep: Mustafa Bozan, Enver Cenk Şahin, Morais, Ulaş Zengin, Djilobodji, Oğuz Ceylan, Kozulj, Furkan Soyalp, Jefferson, Muhammet Demir, Dicko
Yedekler: Çağlar Akbaba, Kenan Özer, Bilal Başacıkoğlu, Aziz Tetteh, Bahadır Gölgeli, Ökkeş Karaoğlu, Gürkan Okan
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Sarı kart: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)