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Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Gaziantep: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 42.

Süper Lig'in 42. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


3. dakikada sağ kanatta ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun sert şutu kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.


4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topa yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşu kaleci Munir'de kaldı.


10. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Riberio'nun sert şutunu savunma kornere gönderdi.


25. dakikada ceza sahası içine giren Akintola'nın şutu savunma oyuncularına çarparak kaleye yöneldi. Savunma meşin yuvarlağı son anda kale çizgisi üzerinde çıkarmayı başardı.


58. dakikada Traore'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boupendza'nın sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.


67. dakikada Jeferrson'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Dicko, rakibini geçerek şutunu çekti meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.


71. dakika Boupendza soldan topu ceza yayına doğru havalandırdı, Traore'nin ceza sahası önünden şutunda top kaleci Mustafa'da kaldı.


73. dakikada Kozulj'nin soldan ortasına altı pası içerisinde Munir topu arkaya doğru sektirince, Jefferson meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Serkan Tokat, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Metin


Hatayspor: Munir, Mesut, Pablo Santos, Yusuf, Strahil Popov, Aabid Rayane (Burak Can dk. 84), Ruben Riberio Traore (Muhammed Mert dk. 72), David Akintola (Kamara dk. 63), Mame Diouf, Boupendza


Yedekler: Akın Alkan, Katranis, Sackey, Youssouf Kone, Abdurahman Canlı, Akomadi, Eren Fansa


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Gaziantep: Mustafa Bozan, Enver Cenk Şahin (Kenan Özer dk. 74), Morais, Ulaş Zengin, Djilobodji, Oğuz Ceylan, Kozulj, Furkan Soyalp, Jefferson, Muhammet Demir (Aziz Tetteh dk. 83), Dicko (Bilal Başacıkoğlu dk. 74)


Yedekler: Çağlar Akbaba, Bahadır Gölgeli, Ökkeş Karaoğlu, Gürkan Okan


Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto


Gol: Jefferson (dk. 73) (Gaziantep)


Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Kozulj (Gaziantep)

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