Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33.
Süper Lig'in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun hatasında orta sahada topu alan Tripic, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
13. dakikada sağdan Aabid'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mame Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta gitti.
25. dakikada Tripic'in soldan yerden pasında Soner müsait pozisyonda topu auta gönderdi.
28. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Göztepe'de topu kazanan Jahovic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
30. dakikada Atınç uzun pasında, Pablo Santos'tan sıyrılan Jahovic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1
38. dakikada rakiplerini çalımlayarak sağ taraftan ceza sahasına giren Gassama'nın yerden pasında topla buluşan Jahovic meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok
Hatayspor: Munir, Mesut, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Adama Traore, David Akintola, Mame Diouf, Boupendza
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Katranis, Isaac Sackey, Youssouf Kone, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara, Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Göztepe: İrfan Can, Burekovic, Atınç, Alpaslan, Gassama, Soner, Nwobodo, Tripic, Dianbete, Halil Akbunar, Jahovic
Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Titi, Ndiaye, İdeye, Yalçın Kayan, Zulj, Berkan Emir, Esiti, Murat Paluli
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Jahovic (dk. 30 ve 38) (Göztepe)