İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun hatasında orta sahada topu alan Tripic, ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.


13. dakikada sağdan Aabid'in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Mame Diouf'un kafa vuruşu az farkla auta gitti.


25. dakikada Tripic'in soldan yerden pasında Soner müsait pozisyonda topu auta gönderdi.


28. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Göztepe'de topu kazanan Jahovic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.


30. dakikada Atınç uzun pasında, Pablo Santos'tan sıyrılan Jahovic, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1


38. dakikada rakiplerini çalımlayarak sağ taraftan ceza sahasına giren Gassama'nın yerden pasında topla buluşan Jahovic meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok


Hatayspor: Munir, Mesut, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Adama Traore, David Akintola, Mame Diouf, Boupendza


Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Katranis, Isaac Sackey, Youssouf Kone, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara, Akomadi


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Göztepe: İrfan Can, Burekovic, Atınç, Alpaslan, Gassama, Soner, Nwobodo, Tripic, Dianbete, Halil Akbunar, Jahovic


Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Titi, Ndiaye, İdeye, Yalçın Kayan, Zulj, Berkan Emir, Esiti, Murat Paluli


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Jahovic (dk. 30 ve 38) (Göztepe)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.