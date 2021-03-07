Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Hes Kablo Kayserispor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.
Süper Lig'in 29. haftasında A. Hatayspor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada İlhan Parlak'ın yerden pasında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Henrique'nin şutunda top az farkla auta gitti.
25. dakikada Muhammed Mert'in orta alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Kayserispor'da, Attamah'ın ara pasında topla buluşan İlhan Parlak kaleci ile karşı karşıya kaldı. İlhan'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
36. dakikada Lennon'un soldan ortasında ceza sahası içinde rakip savunma arasından iyi yükselen Uğur Demirok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
40. dakikada Boupendza'nın ceza yayının hemen sağından kullandığı serbest vuruşta top önce baraja ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
A.Hatayspor: Munir, Youssouf Kone, Yusuf, Pablo Santos, Strahil Popov, Muhammed Mert, Aabid, Ruben Riberio, Boupendza, David Akintole, Mame Diouf
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Katranis, Isaac Sackey, Billong, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Adama Traore, Kamara
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Aziz, Uğur, Kolovetsios, Ramazan, Muhar, Attamah, Henrique, Avramovski, Lennon, İlhan
Yedekler: İsmail, Nehuen Paz, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Zoran Kvrzic, Sapunaru, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Kevin Luckassen, Sabovic
Teknik Direktör: Alper Kelkitli
Goller: İlhan Parlak (dk. 24), Uğur Demirok (dk. 36) (Hes Kablo Kayserispor)