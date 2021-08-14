İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında A.

Süper Lig'in ilk haftasında A. Hatayspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Sam Adekugbe rakibini çalımlayarak yerden ceza sahasına müsait pozisyondaki Dylan Louis'den önce savunma topu uzaklaştırdı.


18. dakikada ceza yayına yakın noktadan kullanılan serbest vuruşta Eysseric, topu direkt kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak direkten sekerek filelerle buluştu. 0-1



Stat: Hatay


Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Süleyman Özay


Hatayspor: Munir, Sam Akekugbe, Burak, Onur, Kamil Ahmet, Riberio, Mehdi Boudjemaa, Kamara, Emre Çolak, Dylan Louis, Mame Diouf


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Eren Fansa, Fatih Kuruçuk, Burak Can, Muhammed Mert, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Traore, Lobjanidze, Bertuğ Yıldırım


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Kasımpaşa: Harun Tekin, Ouannes, Tarkan, Bruma, Hadergjonaj, Sadiku, Eysseric, Varga, Hajradinovic, Yusuf, Umut Bozok,


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Evren Elmalı, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Yıldırım, Michal Travnik, Mickael Tirpan, Doğucan Haspolat, Nicolai Jörgensen, Ahmet Engin


Teknik Direktör: Şenol Can


Gol: Eysseric (dk. 18) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Onur Ergün (Hatayspor), Ouannes (Kasımpaşa)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.