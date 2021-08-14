Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında A.
Süper Lig'in ilk haftasında A. Hatayspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Sam Adekugbe rakibini çalımlayarak yerden ceza sahasına müsait pozisyondaki Dylan Louis'den önce savunma topu uzaklaştırdı.
18. dakikada ceza yayına yakın noktadan kullanılan serbest vuruşta Eysseric, topu direkt kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak direkten sekerek filelerle buluştu. 0-1
Stat: Hatay
Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Süleyman Özay
Hatayspor: Munir, Sam Akekugbe, Burak, Onur, Kamil Ahmet, Riberio, Mehdi Boudjemaa, Kamara, Emre Çolak, Dylan Louis, Mame Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Eren Fansa, Fatih Kuruçuk, Burak Can, Muhammed Mert, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Traore, Lobjanidze, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kasımpaşa: Harun Tekin, Ouannes, Tarkan, Bruma, Hadergjonaj, Sadiku, Eysseric, Varga, Hajradinovic, Yusuf, Umut Bozok,
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Evren Elmalı, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Yıldırım, Michal Travnik, Mickael Tirpan, Doğucan Haspolat, Nicolai Jörgensen, Ahmet Engin
Teknik Direktör: Şenol Can
Gol: Eysseric (dk. 18) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Onur Ergün (Hatayspor), Ouannes (Kasımpaşa)