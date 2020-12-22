Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında A.Hatayspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Katranis'in sol kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

16. dakikada Nwakaeme, Santos'tan kazandığı hava topunda pasını Jorge Djaniny'e aktardı. Djaniny'nin vuruşunda top ağlara gitti ancak öncesinde Nwakaeme'nin, Santos'a faul yaptığı gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Hatayspor: Munir Mohamedi, Alexandros Katranis, Pablo Santos, Jean Billong, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Boupendza, Adama Traore, David Akintole, Mame Diouf

Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Soner Örnek, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Helder Barbosa, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon, Edgar le, Vitor Hugo, Serkan Assan, Lewis Baker, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Flavio, Caleb Ekuban, Jorge Djaniny,

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseını, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Gaston Matias, Kamil Çörekçi, Ahmet Canbaz, Pereira, Faruk Can, Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı