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Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında A.Hatayspor, sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada sağdan Akintola'nın ortasına müsait pozisyonda Diouf dokundu ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.


64. dakikada soldan Katranis'in ortasına Diouf savunmanın arasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı top az farkla auta gitti.


74. dakikada Lewis Barker'ın kullandığı kornerde Victor Hugo kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1


82. dakikada Popov'un sağdan ortasına ceza sahasında bomboş kalan Diouf'un kafa vuruşunda top auta çıktı.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar


Hatayspor: Munir Mohamedi, Alexandros Katranis, Pablo Santos, Jean Billong, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Boupendza, Adama Traore (Mirkan Aydın dk 85. ?), David Akintole (Selim Ilgaz dk. 77), Mame Diouf


Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Soner Örnek, Isaac Sackey, Mesut Çaytemel, Helder Barbosa, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon, Edgar le, Vitor Hugo, Serkan Assan, Lewis Baker, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak (Yusuf Sarı dk. 60), Flavio, Caleb Ekuban (Kamil Çörekçi dk. 84 ?), Jorge Djaniny (Afobe dk. 80)


Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseını, Safa Kınalı, Gaston Matias, Ahmet Canbaz, Pereira, Faruk Can


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Vitor Hugo (dk. 74) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Munir Mohamedi (Hatayspor), Edgar le (Trabzonspor)

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