Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Y. Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20.
Süper Lig'in 20. haftasında A. Hatayspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. İlk yarı golsüz eşitlikle sonlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sağ kanattan Aabid'in ortasında ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
22. dakikada Boupendza, ceza sahası dışından hafif sağ çaprazdan sert ve düzgün vurdu, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.
36. dakikada sol kanattan ceza sahasına ortalanan topa arka direkte Youssuf kafayı vurdu, çizgi üzerindeki Mesut Çaytemel son anda dokunarak golü önledi.
42. dakikada Mesut Çaytemel ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Ertaç son anda topu çelmeyi başardı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Yemişken
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Pablo Santos, Isaac Sackey, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Boupendza, Adama Traore, David Akintole Mame Diouf
Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Katranis, Soner Örnek, Selim Ilgaz, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara, Joseph Akomadi, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Karim Hafez, Teenage Hadebe, Wallace, Issam Chebake, Youssouf Ndayishimiye, Afriyie Acquah, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Zeki Yavru, Umut Bulut
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Fernando Zuqui, Jody Lukoki, Doğukan Emeksiz, Ahmed Ildız, Erkan Kaş, Erşan Yaşa, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir, Jetmir Topallı
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Sarı kartlar: Afriyie Acquah, Teenage Hadebe (Yeni Malatyaspor)