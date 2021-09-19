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Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Y.Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında A. Hatayspor, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı misafir ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada organize gelişen Hatayspor atağında, sol kanattan topu taşıyan Traore pasını Diofo'ya aktardı. Diouf'un pasıyla topla buluşan Ribeiro ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu, kaleci Lung topu kornere çeldi.


4. dakikada Hatayspor ceza sahası içinde sağ çaprazında topla buluşan Mensah vuruşunu yaptı ve çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


24. dakikada Diof'un pasıyla topla buluşan Traore ceza yayı üzerinden kaleye vurdu top az farkla yandan auta gitti.


29. dakikada Ribeiro sağ kanattan ortaladı, ceza sahası içinde Diouf kafayı vurdu top yan direğe çarpıp kaleci Lung'da kaldı.


43. dakikada Ribeiro ceza sahası dışından kaleye vurdu savunmadan seken top kornere gitti.



Stat: Hatay


Hakemler: Alper Ulusoy, Furkan Ürün, Salahattin Altay


Hatayspor: Munir, Onur, Riberio, Kamil, Traore, Kamara, Fatih, Ayomıde, El Kaabi, Burak, Mame Diouf


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Sackey, Mehdi Boudjemaa, Emre Çolak, Saba Lobjanıze, Muhamed Mert, Bülent Cevahir, Eren Fansa, Dylan Louis


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Kayserispor: Lung, Attamah, Dımıtrıos, Gökhan, Emrah Thıam, Onur, Ramazan, Karahan, Mensah


Yedekler: Cenk Gönen, Seyedmajıd Hosseını, Nunes Cardosa, Tavares Fernandes, Mustafa Pertemek, Olıver Kemen, Emre Demir, Furkan Carlos Mane, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz


Teknik Direktör: Hikmet Kahraman


Gol: Mensah (dk. 4) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Fatih, Kamara (Hatayspor)

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