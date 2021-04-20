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Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 36.

Süper Lig'in 36. haftasında A. Hatayspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda kaleci Munir başarılı oldu.


11. dakikada Aabid'in uzaktan şutu kaleci Boffin'den sekerken, dönen topu Traore tamamladı, bu şutta da Boffin başarılı oldu.


19. dakikada Aabid'in sol kanattan uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boupendza, rakibini geçerek çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Samet Çiçek


Hatayspor: Munir, Strahil Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Adama Traore, David Akintola, Mame Diouf, Boupendza


Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Soner, Isaac Sackey, Mesut Çaytemel, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Kamara, Akomadi


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Antalyaspor: Boffin, Mert, Bahadır, Naldo, Ali Eren, Doğukan, Hakan (Ufuk Akyol dk. 28), Fredy, Serdar, Amilton, Podolski


Yedekler: Doğukan, Ferhat, Ersan, Orgill, Jean-Armel Drole, Mevlüt Han, Omar Imeri, Fehmi Koç


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gol: Boupendza (dk. 19)

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