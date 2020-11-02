Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile maçın ilk yarısını 1-1'lik beraberlikle tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada soldan Uğur Çiftçi'nin ortasına iyi yükselen Max Gradel kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1
8. dakikada sağdan Selim Ilgaz'ın ortasına David Akintole yerden vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç
Hatayspor: Munir Mohamedi, Jean Billong, Aabid Rayane, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, David Akıntole, Ruben Riberio Popov, Mame Diouf
Yedekler: Buğra Boyar, Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Isaac Sackey, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Mirkan Aydın, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
D.G. Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Max Gradel, Yatabare, Samba Camara, Barış Yardımcı, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Kayode, Caner Osmanpaşa
Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Claudemir, Robin Yalçın, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin, Rodriqe Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Max Gradel (dk. 6) (D.G. Sivasspor), Babajide Akintola (dk. 8) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Yatabare (D.G. Sivasspor)