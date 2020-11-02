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Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - D.G. Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile maçın ilk yarısını 1-1'lik beraberlikle tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada soldan Uğur Çiftçi'nin ortasına iyi yükselen Max Gradel kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1


8. dakikada sağdan Selim Ilgaz'ın ortasına David Akintole yerden vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç


Hatayspor: Munir Mohamedi, Jean Billong, Aabid Rayane, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, David Akıntole, Ruben Riberio Popov, Mame Diouf


Yedekler: Buğra Boyar, Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Isaac Sackey, Helder Barbosa, Aaron Boupendza, Mirkan Aydın, Yusuf Abdioğlu


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


D.G. Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Max Gradel, Yatabare, Samba Camara, Barış Yardımcı, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Kayode, Caner Osmanpaşa


Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Claudemir, Robin Yalçın, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin, Rodriqe Ninga


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Max Gradel (dk. 6) (D.G. Sivasspor), Babajide Akintola (dk. 8) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Yatabare (D.G. Sivasspor)

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