Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - D.G. Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
6. dakikada soldan Uğur Çiftçi'nin ortasına iyi yükselen Max Gradel kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1
8. dakikada sağdan Selim Ilgaz'ın ortasına David Akintole yerden vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1
75. dakikada Mame Diouf topu ağlara gönderdi ancak, ofsayt gerekçesi ile gol geçerli sayılmadı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç
Hatayspor: Munir Mohamedi, Jean Billong, Aabid Rayane, Selim Ilgaz (Aaron Boupendza dk. 76), Gökhan Karadeniz (Helder Barbosa dk. 62), Pablo Santos (Soner Örnek dk. 90 ?), Mesut Çaytemel, David Akıntole, Ruben Riberio Popov, Mame Diouf (Isaac Sackey dk. 85 ?)
Yedekler: Buğra Boyar, Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Mirkan Aydın, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
D.G. Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie (Robin Yalçın dk. 90 ?), Max Gradel (Rodriqe Ninga dk. 77), Yatabare (Erdoğan Yeşilyurt dk. 46), Samba Camara, Barış Yardımcı, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Kayode (Arouna Kone dk. 77), Caner Osmanpaşa
Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Claudemir, Yasin Öztekin, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Max Gradel (dk. 6) (Sivasspor), David Akintola (dk. 8) (Hatayspor)
Kırmızı Kart: Ruben Riberio (dk. 82) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Pablo Santos, Isac Sackey (Hatayspor), Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt (D.G. Sivasspor)