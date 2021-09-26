Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında A. Hatayspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

42. dakikada Valencia ceza sahası içinde topla buluştu, kaleciyi de çalımladıktan vuruşunu yaptı ancak Fatih Kuruçuk topu çizgiden çıkardı.

49. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan'ın pasında savunma son anda araya girdi.

57. dakikada orta alanda kaptığı topla hızlı ilerleyen Berisha'nın ara pasında topla buluşan Valencia kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Munir başarılı oldu.

58. dakikada Traore ceza sahasından sert ve düzgün vurdu, kaleci Altay son anda topu kornere çeldi.

70. dakikada Kamil Ahmet'in ceza sahasına içine ortasında arka direkte bomboş kalan Dylan Louis düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

75. dakikada Rossi hızlı bir şekilde sağdan ceza sahasına girdi, çaprazdan vuruşunda top korner direğinin dibinden taca çıktı.

78. dakikada sağdan Kamil Ahmet'in ortasına iki kişi arasından iyi yükselen Mame Diouf'un kara vuruşu üstten auta çıktı.

82. dakikada Osayi Samuel'in sağdan ortasına arka direkte Serdar Dursun vuruşunu yaptı, direk dibinde kaleci Munir kurtarmayı başardı.

90. dakikada Osayi'nin sağdan ortasına arka direkte bomboş pozisyonda olan Serdar Dursun'un vuruşunda top direkten döndü.

Stat: Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar

Hatayspor: Munir, Sam Akekugbe (Bülent Cevahir dk. 89 ?), Burak, Fatih, Kamil Ahmet, Riberio, Mehdi Boudjemaa (Emre Çolak dk. 63), Lobjanidze (Kamara dk. 71), Traore (Muhammed Mert dk. 89 ?), El Kaabi (Dylan Louis dk. 63), Mame Diouf

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Sadık Baş, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Szalai, Kim Min Jae, Ferdi Kadıoğlu , Gustavo, Mert Hakan (Miguel Crespo dk. 61), Muhammed (Mesut Özil dk. 82), Berisha (Serdar Dursun dk. 76), Rossi (Dimitrios Pelkas dk. 82), Valencia (Osayi Samuel dk. 61)

Yedekler: Berke Özer, Max Meyer, Arda Aksoy, Burak Kapacak, Fatih Şanlıtürk

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Rossi (dk. 17), Novak (dk. 29) (Fenerbahçe), Dylan Louis (dk. 70) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Mert Hakan, Novak (Fenerbahçe), Mame Diouf, Kamara (Hatayspor)