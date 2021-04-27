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Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 38.

Süper Lig'in 38. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada orta alanda kaptığı topla hızlı çıkan Hatayspor'da Boupendza pasını Aabid'e aktardı. Aabid sol kanattan ceza sahasına doğru ortaladı, kimsenin dokunamadığı top doğrudan kaleye gitti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


12. dakikada Candeis'ın sağdan ortasına Lima kafa vuruşunu yaptı, ancak top az farkla auta gitti.


32. dakikada Billong hatalı pasında topla buluşan Candeias'ın sert şutunu kaleci Munir sektirdi, Stancu'nun kısa mesafeden şutunu da kaleci Munir kurtarmayı başardı.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kamil Çetin


Hatayspor: Munir, Katranis, Pablo Santos, Billong, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio Sackey, David Akintola, Mame Diouf, Boupendza


Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Mesut, Muhammed Mert, Abdurrahman Canlı, Adama Traore, Kamara, Akomadi, Yusuf Abdioğlu


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil, Angelo, Arda, Johansson, Soner, Piris, Lima, Sio, Candeias, Stancu


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Sefa Yılmaz, Mustafa Akbaş, Metehan Mert, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan, Lucas Mugni, Pierre Polomat, Mustafa Seyhan, Murat Yıldırım


Teknik Direktör: Özcan Bizati


Gol: Aabid (dk. 8) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Boupendza, Sackey (Hatayspor)

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