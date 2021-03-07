Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 29. haftasında A. Hatayspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Youssouf Kone, rakibi Ramazan Civelek'e faul yaptı, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu önce sarı kartını gösterirken, daha sonra tavsiye üzerine VAR incelemesi gerçekleştirdi. İncelemenin ardından sarı kartı iptal ederek Youssouf Kone'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

54. dakikada Ruben Riberio'nun sağdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Pablo kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-2

58. dakikada Aziz Behich'in soldan ortasına arka direkte Henrique iyi bir kafa vuruşu ile topu Hatayspor ağlarına gönderdi. 1-3

90+5. dakikada Yasir'in ara pasında kontra atakta Emre Demir kaleci ile karşı karşıya kaldı, plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Hatayspor: Munir, Youssouf Kone, Yusuf, Pablo Santos, Strahil Popov, Muhammed Mert (Kamara dk. 46), Aabid (Isaac Sackey dk. 79), Ruben Riberio, Boupendza (Katranis dk. 62), David Akintole (Burak Can dk. 87 ?), Mame Diouf

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Billong, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Adama Traore

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Aziz (Yasir Subaşı dk. 89 ?), Uğur, Kolovetsios, Ramazan, Muhar, Attamah (Sapunaru dk. 67), Henrique (Melih Okutan dk. 79), Avramovski (Emre Demir dk. 88 ?), Lennon, İlhan (Kevin Luckassen dk. 88 ?)

Yedekler: İsmail, Nehuen Paz, Nurettin Korkmaz, Zoran Kvrzic, Sabovic

Teknik Direktör: Alper Kelkitli

Goller: İlhan Parlak (dk. 24), Uğur Demirok (dk. 36), Henrique (dk. 58) (Kayserispor), Pablo Santos (dk. 54) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Youssouf Kone (dk. 52) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Attamah (Kayserispor), Yusuf Abdioğlu, Isaac Sackey (Hatayspor)