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Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında A. Hatayspor, sahasında İH Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


25. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Traore'nin pasında Boupendza, ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert vurdu, kaleci Sehic son anda kornere çeldi.


27. dakikada sağdan Hatayspor atağında Boupendza'nın pasında topla buluşan Ruben Riberio'nun şutu az farkla auta gitti.


33. dakikada Guilherme'nin soldan ortasına arka direkte Skubic topu altı pasa doğru gönderdi. Bomboş pozisyonda olan Kravets topu kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. 0-1


43. dakikada sağdan Aabid'İn ortasında savunmadan dönen topu kontrol ederek ceza sahası içerisinden plase vuruş ile topu ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey


Hatayspor: Munir Mohamedi, Alexandros Katranis, Pablo Santos, Jean Billong, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Boupendza, Adama Traore, David Akintole Mame Diouf


Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Helder Barbosa, Selim Ilgaz, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu, Mirkan Aydın, Yusuf Abdioğlu


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


İH Konyaspor: Ibrahim Sehic, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı , Ahmet Çalık, Nejc Skubic, Erdon Daci , Marko Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Cikalleshi, Artem Kravets


Yedekler: Eray Birniçan, Erten Ersu, Milosevic, Uğur Demirok, Oğuz Kaan Güçtekin, Ali Karakaya, Abdulsamet Kaya, Emre Pehlivan, Ahmet Karademir, Şener Kaya


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Kravets (dk. 33) (İH Konyaspor), Boupendza (dk. 43) ( Hatayspor)


Sarı Kartlar: Pablo Santos (Hatayspor), Abdülkerim Bardakçı, Erdon Daci (İH Konyaspor)

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