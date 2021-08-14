Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in ilk haftasında A. Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Riberio'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu kaleci Harun kurtardı.

58. dakikada Kamil Ahmet'in pasında topla buluşan Kamara'nın, rakibini çalımlayarak ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

72. dakikada Dylan Louis ile verkaç yapan Lobjanidze, aldığı topuk pasında kaleci ile karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Stat: Hatay

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Süleyman Özay

Hatayspor: Munir, Sam Akekugbe, Burak, Onur, Kamil Ahmet, Riberio, Mehdi Boudjemaa, Kamara (Traore dk. 64), Emre Çolak (Lobjanidze dk. 64), Dylan Louis, Mame Diouf (Bertuğ Yıldırım dk. 88 ?)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Eren Fansa, Fatih Kuruçuk, Burak Can, Muhammed Mert, Bülent Cevahir, Sadık Baş

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kasımpaşa: Harun Tekin, Ouannes, Tarkan, Bruma, Hajradinovic , Sadiku (Doğucan Haspolat dk. 85 ?), Eysseric (Michal Travnik dk. 76), Varga (Ahmet Engin dk. 76), Hajradinovic, Yusuf (Mickael Tirpan dk. 85 ?), Umut Bozok (Nicolai Jörgensen dk. 81),

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Evren Elmalı, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Eysseric (dk. 18) (Kasımpaşa), Lobjanidze (dk. 72) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, Kamil Ahmet (Hatayspor), Ouannes, Hajradinovic, Ahmet Engin (Kasımpaşa)