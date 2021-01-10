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Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18. haftasında A. Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın uzun topunda, Abubakar ceza sahası dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1


7. dakikada Akintola'nın sağdan yerden ortasında topu alan Boupendza ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1


15. dakikada Atiba'nın topuk pasında topla birlikte ceza sahasına giren Larin'in plase vuruşu az farkla auta gitti.


20. dakikada Selim'in pasında altı pas önünde topla buluşan Akintola topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı.


24. dakikada Mesut'un soldan ortasına topu önüne iyi alıp, rakibini geçen Boupendza meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu. 2-1


41. dakikada sağdan Ghezzal'ın kullanıldığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş kalan Larin kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-2



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Pablo Santos, Jean Billong, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Selim Ilgaz, Adama Traore, David Akintole Boupendza


Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Katranis, Soner Örnek, Sackey, Mert Altınöz, Abdurrahman Canlı, Mirkan Aydın, Kessely Kamara, Joseph Akomadı


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef De Souza, Atiba, Necip, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar


Yedekler: Utku Yuvakuran, Montero, Güven Yalçın, Oğuzhan, Hasic, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Boupendza (dk. 7 ve 23) (Hatayspor), Aboubakar (dk. 6), Larin (dk. 41) (Beşiktaş)


Sarı Kartlar: Aabid, Boupendza (Hatayspor)

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