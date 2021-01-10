Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 18. haftasında A. Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın uzun topunda, Abubakar ceza sahası dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

7. dakikada Akintola'nın sağdan yerden ortasında topu alan Boupendza ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

15. dakikada Atiba'nın topuk pasında topla birlikte ceza sahasına giren Larin'in plase vuruşu az farkla auta gitti.

20. dakikada Selim'in pasında altı pas önünde topla buluşan Akintola topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı.

24. dakikada Mesut'un soldan ortasına topu önüne iyi alıp, rakibini geçen Boupendza meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu. 2-1

41. dakikada sağdan Ghezzal'ın kullanıldığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş kalan Larin kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Pablo Santos, Jean Billong, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Selim Ilgaz, Adama Traore, David Akintole Boupendza

Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Katranis, Soner Örnek, Sackey, Mert Altınöz, Abdurrahman Canlı, Mirkan Aydın, Kessely Kamara, Joseph Akomadı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef De Souza, Atiba, Necip, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar

Yedekler: Utku Yuvakuran, Montero, Güven Yalçın, Oğuzhan, Hasic, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Boupendza (dk. 7 ve 23) (Hatayspor), Aboubakar (dk. 6), Larin (dk. 41) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Aabid, Boupendza (Hatayspor)