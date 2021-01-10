Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 18.
Süper Lig'in 18. haftasında A. Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma ilk yarıda atılan goller ile 2-2 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
89. dakikada Boupendza'nın pasında Kamara topla buluştu, şutunu çekmekte gecikince savunma pozisyonunu bozdu.
90. dakikada Aboubakar ceza sahasından sert vurdu ancak top kaleci Akın'da kaldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Pablo Santos, Jean Billong, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Selim Ilgaz (Kessely Kamara dk. 80), Adama Traore (Sackey dk. 74), David Akintole Boupendza (Mirkan Aydın dk. 90 ?)
Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Katranis, Soner Örnek, Mert Altınöz, Abdurrahman Canlı, Joseph Akomadı
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef De Souza, Atiba, Necip (Oğuzhan Özyakup dk. 64), Ghezzal (Kevin N'Koudou dk. 68), Cyle Larin, Aboubakar
Yedekler: Utku Yuvakuran, Montero, Güven Yalçın, Hasic, Dorukhan Toköz, Hüseyin Atakan Üner, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Boupendza (dk. 7 ve 23) (Hatayspor), Aboubakar (dk. 6), Larin (dk. 41) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Aabid, Boupendza, Billong, Pablo Santos (Hatayspor), Welinton (Beşiktaş)