Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 9. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Kamil Ahmet'in sağdan ceza sahasına ortasına Mame Diouf'un kafa vuruşunda top Caulker'a çarparak kornere çeldi. İtirazlar sonrasında VAR odasının da uyarısı ile pozisyonu izlemeye giden hakem Zorbay Küçük topun Caulker'ın eline çarptığı gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada topun başına geçen Mame Diouf, penaltı atışını gole çevirdi. 1-0

59. dakikada Dicko'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir, müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

72. dakikada Figueiredo'nun sağdan ceza sahasına ortasına Muhammet Demir ön direkte kafa vuruşunu yaptı kaleci Munir direk dibinde topu yakalamayı başardı.

74. dakikada Traore'nin uzun pasında topla buluşan Kamara hızlı bir şekilde ceza sahasına girdi sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

82. dakikada organize gelişen Gaziantep atağında Maxim'in pasında topla buluşan Sagal ceza sahasının önünde sol çaprazdan şutunu çekti ve savunmaya da çarpan top filelerle buluştu. 2-1

90+3. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Kamara'nın pasında topla buluşan Mame Diouf sağ çaprazdan şutunu çekti kaleci Günay bu pozisyonda topu kornere gönderdi.

Stat: Hatay

Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, Ata Yıldırım

Hatayspor: Munir, Sam Akekugbe (Bülent Cevahir dk. 76), Burak, Fatih, Kamil Ahmet, Riberio, Traore, Lobjanidze (Muhammed Mert dk. 86 ?), Emre Çolak (Kamara dk. 52), El Kaabi (Dylan Louis dk. 86 ?), Mame Diouf

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Sadık Baş, Eren Fansa, Bertuğ

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gaziantep FK: Günay, Halil (Hamza Mendly dk. 82), Tosca, Caulker, Kitsiou, Doğan (Torgeir Borven dk. 89 ?), Merkel (Angelo Sagal dk. 63 ), Dicko (Messaoudi dk. 63), Maxim, Figueiredo (Kenan Özer dk. 82), Muhammet

Yedekler: Mustafa Bozan, Papy Djilobodji, Furkan Soyalp, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan,

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Mame Diouf (dk. 52 pen.), Kamara (dk. 74) (Hatayspor), Sagal (dk. 82) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Diouf, Riberio (Hatayspor), Muhammet Demir, Caulker, Doğan Erdoğan, Maxim, Kenan Özer (Gaziantep FK)