Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Göztepe: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 33.
Süper Lig'in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Boupendza'nın sert şutunda top az farkla auta gitti.
61. dakikada Soner sağdan kullandığı serbest vuruşta Jahovic'in kafa vuruşunda kaleci Munir topu kornere çeldi.
64. dakikada Traore'nin kullandığı korner vuruşunda Mame Diouf rakip savunmanın arasından iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
78. dakikada Burekovic'in soldan ortasına Jahovic iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3
87. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Diabete'nin pasında Ndiaye kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.
90. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ortasına Mame Diouf kafa ile vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok
Hatayspor: Munir, Mesut, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Strahil Popov, Aabid Rayane (Muhammed Mert dk. 54), Ruben Riberio (Kamara dk. 79), Adama Traore, David Akintola, Mame Diouf, Boupendza
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Katranis, Isaac Sackey, Youssouf Kone, Abdurrahman Canlı, Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Göztepe: İrfan Can, Burekovic, Atınç, Alpaslan, Gassama (Murat Paluli dk. 83 ?), Soner (Titi dk. 90 ?), Nwobodo, Tripic (Esiti dk. 70), Diabate, Halil Akbunar (İdeye dk. 90 ?), Jahovicx (Ndiaye dk. 83 ?)
Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Yalçın Kayan, Zulj, Berkan Emir
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Mame Diouf (dk. 64 ve 90) (Hatayspor), Jahovic (dk. 30, 38 ve 78) (Göztepe)
Sarı kartlar: Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Esiti, İrfan Can (Göztepe), Akintola, Kamara (Hatayspor)