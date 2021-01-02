Süper Lig: A. Hatayspor: 2- İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 16. haftasında A. Hatayspor, sahasında İH Konyaspor'u ağırladı. A. Hatayspor geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (Maç sonucu)

25. dakikada Hızlı gelişen Hatayspor atağında Traore'nin pasında Boupendza, ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert vurdu, kalec Sehic son anda kornere çeldi.

27. dakikada sağdan Hatayspor atağında Boupendza'nın pasında topla buluşan Ruben Riberio'nun şutu az farkla auta gitti.

33. dakikada Guilherme'nin soldan ortasına arka direkte Skubic topu altı pasa doğru gönderdi. Bomboş pozisyonda olan Kravets topu kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. 0-1

43. dakikada sağdan Aabid'in ortasında savunmadan dönen topu kontrol ederek ceza sahası içerisinden plase vuruş ile topu ağlara gönderdi. 1-1

68. dakikada Katranis'in ortasında kafalardan seken ve son olarak kaleciden seken topu Boupendza tamamlayarak ağlarla buluşturdu. 2-1

71. dakikada Shengelia'nın kullandığı kornerde Jevtovic'in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

Hatayspor: Munir Mohamedi, Alexandros Katranis, Pablo Santos, Jean Billong, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Boupendza (Selim Ilgaz dk. 88 ?), Adama Traore (Yusuf Abdioğlu dk. 90 ?), David Akintole Mame Diouf

Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Helder Barbosa, Abdurrahman Canlı, Mirkan Aydın

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

İH Konyaspor: Ibrahim Sehic, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı , Ahmet Çalık, Nejc Skubic, Erdon Daci , Marko Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia (Milosevic dk. 77), Cikalleshi, Artem Kravets

Yedekler: Eray Birniçan, Erten Ersu, Uğur Demirok, Oğuz Kaan Güçtekin, Ali Karakaya, Abdulsamet Kaya, Emre Pehlivan, Ahmet Karademir, Şener Kaya

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Kravets (dk. 33) (İH Konyaspor), Boupendza (dk. 43 ve 68) (Hatayspor)

Sarı Kartlar: Pablo Santos, Mame Diouf (A. Hatayspor), Abdülkerim Bardakçı, Erdon Daci, Marko Jevtovic (İH Konyaspor)