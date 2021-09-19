İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: A. Hatayspor: 2 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında A. Hatayspor sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Lobzhanidze ceza sahası içi sağ çaprazından topu içeriye çevirdi, kale ağzında Diouf kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-1


61. dakikada Hatayspor'da Traore ceza sahası dışından çok sert vurdu top üst direkten döndü ve kaleci Lung'da kaldı.


70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


78. dakikada Burak'ın ceza yayı üzerinden röveşata ile vuruşunda kaleci Lung topu kornere çeldi.


84. dakikada Saba Lobzhanidze'nin ceza sahası içi sağ çaprazında vuruşunda top yandan auta çıktı.



Stat: Hatay


Hakemler: Alper Ulusoy, Furkan Ürün, Salahattin Altay


Hatayspor: Munir, Onur (Mehdi Boudjemaa dk. 69), Riberio, Kamil, Traore (Sackey dk. 90 ?), Kamara (Saba Lobjanıze dk. 45), Fatih, Ayomide, El Kaabi (Dylan Louis dk. 87 ?), Burak, Mame Diouf


Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Emre Çolak, Muhammed Mert, Bülent Cevahir, Eren Fansa


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Kayserispor: Lung, Attamah (Tavares Fernandes dk. 79 ?), Dimitrios, Gökhan (Oliver Kemen dk. 59), Emrah (Nunes Cardosa dk. 45), İbrahim, Thiam, Onur, Ramazan (Seyedmajid Hosseini dk. 65), Yasir Subaşı, Mensah (Carlos Mane dk. 65)


Yedekler: Cenk Gönen, Mustafa Pektemek, Emre Demir, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz


Teknik Direktör: Hikmet Kahraman


Goller: Mensah (dk. 4) (Kayserispor), Mame Diouf (dk. 53), El Kaabi (dk. 70) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Fatih, Kamara, Mehdi, Munir (Hatayspor), Attamah, Oliver (Kayserispor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.