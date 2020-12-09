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Süper Lig: A. Hatayspor: 3 - BB Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’de 5.

Süper Lig'de 5. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


47. dakikada Akintola'nın ceza sahasına pasında Osman Çelik ters bir vuruş yaparak topu kendi kalesine gönderdi. 2-0


57. dakikada ceza sahasına giren Akintola sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok


Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Can, Isaac Sackey, Aabid Rayene, Selim Ilgaz (Aaron Boupendza dk. 62 ), Pablo Santos, David Akintole (Helder Barbosa dk 71), Adama Traore (Ruben Riberiro dk. 71), Yusuf Abdioğlu, Strahil Popov, Mame Diouf (Mirkan Aydın dk. 83 ?)


Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Jean Claude Billong, Abdurrahman Canlı, Arda Çınkır, Selim Arslan, Idır Quali


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Erzurumspor: Fabien Farnolle, Gabriel Obertan, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak (Mücahit Albayrak dk. 89 ?), Rashad Muhammed (Ömer Şişmanoğlu dk. 66), Arsydas Novıkovas (İbrahim Sıssoko dk. 75), İbrahim Akdağ, Arturo Mina Meza , Osman Çelik , Rıcardo Pıres Gomes (Oltan Karakullukçu dk. 75), Cenk Ahmet Alkılıç,


Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Ünsal, Petrus Boumal Mayege, Emrah Başsan, Leo Schwechlen, Gökhan Kardeş,


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Mame Diouf (dk. 41), Osman Çelik (dk. 47 k.k), Akintola (dk. 57) (Hatayspor)


Sarı Kartlar: Adama Traore, David Akintole, Munir Mohamedi (Hatayspor), Cenk Ahmet Alkılıç, Ömer Şişmanoğlu, Kaan Kanak (BB Erzurumspor)

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